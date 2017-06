Real : CR7, un proche de Mendes en dit plus « Par Youcef Touaitia - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans le viseur du fisc espagnol, qui lui réclame 15 millions d'euros, l'attaquant Cristiano Ronaldo (32 ans, 46 matchs et 42 buts toutes compétitions cette saison) aurait émis le souhait de quitter le Real Madrid cet été. Si de nombreuses sources s'accordent à dire que la décision du Portugais serait irrévocable, dans les faits, la réalité semble différente. En effet, Le Parisien, informé par un proche de l'agent de CR7, Jorge Mendes, assure que le joueur fait tout pour obtenir une nouvelle rallonge salariale. "C'est impossible que Cristiano parte. Il se trouve dans le meilleur club du monde et il continue de grimper dans les performances année après année. Nous entrons dans une saison de Coupe du monde. Il veut être en confiance et ne prendra pas le risque de partir. C'est un coup de pression pour que les gens du Real prennent l'affaire en main (financièrement, ndlr)", précise ce proche dans des propos relayés par le quotidien régional. Un discours assez logique, conforme à ce que Maxifoot annonce depuis deux jours (voir ici). Un discours assez logique, conforme à ce que Maxifoot annonce depuis deux jours ().

