Bayern : Papin compare Tolisso à Kroos

Recruté pour 41,5 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus éventuels, le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans) va rapidement devoir justifier le prix de son transfert, le plus élevé de l'histoire du Bayern Munich. Assez méconnu en Allemagne, le Français a pu compter sur Jean-Pierre Papin, passé par le club bavarois, pour le présenter. L'ex-international tricolore a d'emblée mis la barre très haute puisqu'il a comparé l'ancien Lyonnais son homologue du Real Madrid, Toni Kroos (27 ans, 29 matchs et 3 buts en Liga cette saison) !

"Tolisso est un peu comme Kroos, ils ont le même style de jeu. Il peut défendre, il peut attaquer et peut jouer un rôle important au milieu de terrain. De plus, il est habile techniquement et il est dangereux devant les buts. Il sait faire la différence", a analysé Papin dans un entretien accordé à Bild. A peine arrivé, Tolisso a déjà la pression !