Juve : Dani Alves vers Manchester City ?

Une petite année et puis s'en va ? Auteur d'une très belle saison, le latéral droit Daniel Alves (34 ans, 33 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) pourrait quitter la Juventus Turin cet été. D'après le Mundo Deportivo, le Brésilien pourrait s'engager avec Manchester City, où Pep Guardiola recherche activement un joueur à son poste suite aux départs de Bacary Sagna et de Pablo Zabaleta. En tout cas, l'Auriverde ne semble pas faiblir malgré son âge avancé et pourrait être une recrue intéressante pour les Citizens.