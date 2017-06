Roma : Rüdiger évoque le racisme en Italie « Par Youcef Touaitia - Le 17/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Régulièrement ciblé par des cris racistes en Italie, le défenseur polyvalent de l'AS Rome Antonio Rüdiger (24 ans, 26 matchs en Serie A cette saison) n'a pas hésité à pousser un coup de gueule pour fustiger le comportement absurde de certains spectateurs. Pour l'Allemand, il faut agir et vite pour endiguer ce phénomène. "J'ai été visé par des cris 'uuh uuh uuh' lors de plusieurs matchs et rien ne s'est produit. Je ne peux pas comprendre cela, vous devez agir contre ça. L'arbitre doit informer le speaker du stade lorsque cela se produit. Un avertissement est alors approprié. Et si ça continue, on annule le match", a préconisé l'ancien joueur de Stuttgart en conférence de presse. "Nous sommes en 2017 désormais et, à mon avis, un tel comportement ne devrait pas exister. On peut voir de nombreuses affiches avec écrit 'non au racisme', mais en Italie, rien ne se passe. (...) Il est facile de dire que nous devrions rester calmes de la part de personnes qui n'ont pas la même couleur de peau. Ils ne sauront jamais ce qu'on peut ressentir. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures strictes", a poursuivi le solide roc de la Louve. "Nous sommes en 2017 désormais et, à mon avis, un tel comportement ne devrait pas exister. On peut voir de nombreuses affiches avec écrit 'non au racisme', mais en Italie, rien ne se passe. (...) Il est facile de dire que nous devrions rester calmes de la part de personnes qui n'ont pas la même couleur de peau. Ils ne sauront jamais ce qu'on peut ressentir. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures strictes", a poursuivi le solide roc de la Louve.

