Milan : Sacchi enfonce Donnarumma

Critiqué en Italie suite à son choix de ne pas prolonger avec le Milan AC (voir ici), Gianluigi Donnarumma (18 ans, 38 matchs en Serie A cette saison) a les oreilles qui sifflent. Comme un symbole, Arrigo Sacchi, vénéré par les supporters du club lombard, s'est exprimé à ce sujet. Et c'est peu dire si l'Italien n'a que très peu apprécié la décision du gardien rossonero.

"Je l’appréciais en tant que personne et en tant que joueur mais j’ai été surpris de voir de son manque de gratitude envers le Milan AC. Cette décision provoque en moi des doutes, non seulement pour son intégrité humaine mais aussi pour la suite de sa carrière, a lancé Sacchi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, avant d'enfoncer le clou. Je vous rappelle que tous ceux qui sont partis pour l’argent avant, comme l’ont fait Kakà et Shevchenko, pour le Real et Chelsea, se sont repentis ensuite."

En tout cas, Milan ne facilitera pas la tâche de son portier puisqu'un départ a été exclu par les dirigeants ().