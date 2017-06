Chine : Tevez a le blues... « Par Romain Lantheaume - Le 17/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il a beau être le joueur le mieux payé au monde, à hauteur de 38 millions d'euros par an, l'attaquant Carlos Tevez (33 ans, 6 matchs et 1 but en championnat cette saison) n'en est pas pour autant un homme heureux. Recruté par le Shanghai Shenhua fin 2016, l'Argentin n'exclut pas un départ de la Chine dans quelques mois. "Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferai à la fin de l'année, a concédé l'ancien buteur de la Juventus Turin à la chaine TyC Sports. Mon quartier, mes amis, les barbecues et les gens de Boca me manquent." Pour ne rien arranger, le Sud-Américain ne prend pas davantage son pied sur le rectangle vert, lui qui a taillé le niveau du football chinois il y a peu (voir ici). Pour ne rien arranger, le Sud-Américain ne prend pas davantage son pied sur le rectangle vert, lui qui a taillé le niveau du football chinois il y a peu ().

