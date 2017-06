Rennes : OM, Lille, Maouassa justifie ses refus « Par Romain Lantheaume - Le 17/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélé cette saison avec Nancy, le latéral gauche polyvalent Faitout Maouassa (18 ans, 14 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a préféré s’engager vendredi en faveur de Rennes plutôt que de Lille ou encore de l’Olympique de Marseille qui le courtisaient également. Un choix pleinement réfléchi pour l’international français U20. "Je sais très bien que Marcelo Bielsa (Lille, ndlr) est un grand coach. Mais Christian Gourcuff m'a convaincu de sa capacité à me faire progresser. Quand on voit ce qu'il a fait de Raphaël Guerreiro, c'est beau. Il a réussi à le faire évoluer, et à conserver ses spécificités. Pour moi, c'est un modèle, a argué le transfuge de l’ASNL dans les colonnes de L’Equipe. L’OM, c'est un grand club, je ne vais pas du tout dire le contraire, mais je tiens le même raisonnement : en termes de temps de jeu, ça semblait plus compliqué." A Rennes, le natif de Villepinte sera utilisé en tant qu’ailier. A Rennes, le natif de Villepinte sera utilisé en tant qu’ailier.

