Milan : le club va bloquer Donnarumma !

En refusant jeudi toute prolongation avec le Milan AC à un an du terme de son contrat, le gardien Gianluigi Donnarumma (18 ans, 38 matchs en Serie A cette saison) s’est engagé dans un bras de fer à l’issue incertaine (voir ici). D’ailleurs, le club lombard ne compte rien lâcher et n’entend pas céder l’Italien, quitte à le voir partir libre dans un an !

"Nous n'acceptons pas les offres des autres clubs pour le moment, a prévenu le directeur sportif rossonero, Massimiliano Mirabelli, dans les colonnes du Corriere dello Sport. Il devait devenir notre capitaine et nous lui avons proposé un joli salaire de 5 millions net par an". Encore plus catégorique le propriétaire chinois du Milan, Yonghong Li aurait lâché, "il ne partira pas".

Difficile tout de même d’imaginer que ce dossier ne se termine pas par un revirement avec une prolongation, ou bien une vente dès cet été. Sinon le cador italien ferait une croix sur un joli pactole tant sa jeune pépite est courtisée…