Man City : Nasri, la Turquie passe à l'attaque « Par Romain Lantheaume - Le 17/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour d’un prêt contrasté au FC Séville, Samir Nasri (29 ans, 23 matchs et 2 buts en Liga cette saison) se trouve sur le départ à Manchester City cet été. Et le milieu offensif ne manque pas de prétendants ! En effet, d’après L’Equipe, le Milan AC et les Chinois du Shanghai Shenhua ont manifesté leur intérêt. Mais les pistes les plus chaudes conduisent en Turquie ! Déjà très actif sur ce dossier l’été dernier, le Besiktas n’a pas oublié le Citizen et s’apprête à livrer une rude bataille avec son rival de Galatasaray pour le Français. En contact avec l’entourage du joueur, les deux formations stambouliotes seraient disposées à s’aligner sur les 13 millions d’euros réclamés par City tout en offrant un généreux contrat de 3 ans (plus une année en option) à l’ancien Marseillais. Selon la même source en revanche, contrairement aux rumeurs venues d’Espagne (voir ici), aucun contact n’a été établi entre l’Olympique de Marseille et son ancien prodige. Selon la même source en revanche, contrairement aux rumeurs venues d’Espagne (), aucun contact n’a été établi entre l’Olympique de Marseille et son ancien prodige.

