Nice : Paris n'avance plus pour Seri... « Par Romain Lantheaume - Le 17/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Probable partant de Nice cet été, le milieu de terrain Jean-Michael Seri (25 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison) constituait une priorité de recrutement du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines encore. Mais depuis la nomination d'Antero Henrique au poste de directeur sportif, cette piste semble beaucoup moins urgente aux yeux du club de la capitale. Ce samedi, le quotidien Le Parisien explique que des contacts sont maintenus mais qu'aucune avancée n'a eu lieu depuis le rendez-vous initié par l'ancien directeur du football du PSG, Patrick Kluivert, qui avait permis de jeter les bases d'un contrat de 4 ans. Et pendant que le vice-champion de France prend son temps, d'autres en profitent pour avancer leurs pions, à l'image de l'AS Roma qui a détaillé son projet à l'Ivoirien par l'intermédiaire de son directeur sportif, Monchi. La Louve dispose désormais d'une vraie longueur d'avance dans ce dossier.

