PSG : forcément, Marca relance la rumeur CR7 !

PSG : forcément, Marca relance la rumeur CR 7 ! « Par Romain Lantheaume - Le 17/06/2017 » C'est dans la suite logique des choses. Après avoir extrapolé au cours des dernières 24 heures autour des supposées velléités de départ de Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) du Real Madrid à cause de ses problèmes avec le fisc (voir ici), le quotidien Marca avance ce samedi que deux prétendants de longue date du Portugais se tiendraient déjà prêts à sauter sur l'occasion. Sans surprise, le Paris Saint-Germain et Manchester United se détacheraient comme les deux destinations possibles en cas de départ du vainqueur de l'Euro 2016, affirme le média espagnol qui ajoute que le vice-champion de France serait prêt à mettre 120 millions d'euros sur la table et à lui verser n'importe quel salaire (il perçoit actuellement 50 M€ brut) ! Mais le PSG a depuis longtemps fait une croix sur le Lusitanien et il paraît inconcevable de le voir investir une telle somme sur un joueur de cet âge. Puis, même si les soucis avec le fisc ont profondément vexé CR7, un départ du club où il est heureux et avec qui il rafle titre sur titre n'est de toute façon pas envisageable. En bref, la presse madrilène continue d'alimenter le feuilleton qu'elle est elle-même en train de tisser...

