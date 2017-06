Lyon : Chelsea s'est renseigné pour Lacazette « Par Romain Lantheaume - Le 17/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quel avenir pour Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) ? D'accord pour rejoindre l'Atletico Madrid, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais a vu cette piste se compliquer en raison du maintien de l'interdiction de recrutement frappant les Colchoneros jusqu'en janvier 2018. Du coup, le journal L'Equipe affirme ce samedi qu'Arsenal fait désormais figure de prétendant le mieux placé dans ce dossier. Alors que la presse anglaise évoquait un éventuel échange avec Olivier Giroud, qui plaît aux Gones, plus une somme d'argent (voir ici), cette possibilité n'a pas été envisagée pour l'instant d'après le quotidien sportif et rien ne dit de toute façon que le Tricolore souhaite revenir en France. Enfin, si le Borussia Dortmund reste à l'affût en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang, un nouveau courtisan est timidement entré dans la course. Peu enclin à verser 90 millions d'euros pour Romelu Lukaku (Everton), Chelsea envisage des alternatives et le Lyonnais en fait partie. Des renseignements ont été pris par les Blues, sans doute à l'occasion des discussions concernant Bertrand Traoré, proche de faire le chemin inverse. Lacazette va maintenant devoir décider s'il patiente pour rejoindre les Colchoneros ou s'il revoit ses plans. Enfin, si le Borussia Dortmund reste à l'affût en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang, un nouveau courtisan est timidement entré dans la course. Peu enclin à verser 90 millions d'euros pour Romelu Lukaku (Everton), Chelsea envisage des alternatives et le Lyonnais en fait partie. Des renseignements ont été pris par les Blues, sans doute à l'occasion des discussions concernant Bertrand Traoré, proche de faire le chemin inverse. Lacazette va maintenant devoir décider s'il patiente pour rejoindre les Colchoneros ou s'il revoit ses plans.

