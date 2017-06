Rennes : Saïd prêt à forcer son départ « Par Romain Lantheaume - Le 17/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé par Christian Gourcuff, Wesley Saïd (22 ans, 25 apparitions et 4 buts en L1 cette saison) a fait son choix : le jeune attaquant désire quitter Rennes cet été. D’après le journal régional Ouest-France, il est même déjà acquis que le Breton ne sera pas là le 22 juin prochain pour la reprise des Rouge et Noir au centre d’entraînement de la Piverdière, où il ne compte plus remettre les pieds. Saint-Étienne, Dijon, Angers et Caen sont sur les rangs, mais le SRFC se montre gourmand en demandant plus que le million d’euros que ses prétendants sont prêts à mettre sur la table pour racheter ses deux dernières années de contrat. Ce dossier pourrait donc prendre un peu de temps avant de se décanter…

