Man Utd : le titre promis à Mourinho ?

Man Utd : le titre promis à Mourinh o ? « Par Eric Bethsy - Le 17/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si l’exercice 2017-2018 était celui de Manchester United ? Rien d’impossible, surtout lorsque l’on jette un œil à cette statistique concernant le manager José Mourinho, arrivé chez les Red Devils l’été dernier. Au FC Porto, à Chelsea à deux reprises, à l’Inter Milan et au Real Madrid, le technicien portugais a toujours remporté le titre en championnat lors de sa deuxième saison au sein de ces clubs. A ce niveau, difficile de croire à un simple hasard. Cette stat prouve qu’une équipe façonnée par "The Special One" depuis plus d’un an devient souvent redoutable… Cette stat prouve qu’une équipe façonnée par "The Special One" depuis plus d’un an devient souvent redoutable…

News lue par 16791 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+