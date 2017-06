EdF : Cantona se paie Deschamps "le grippe-sous" « Par Romain Lantheaume - Le 16/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué pour ses choix frileux vendredi dernier lors du match éliminatoire au Mondial 2018 face à la Suède (1-2), le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, vient de faire l'objet d'un nouveau tacle très appuyé de la part de l'ancien international Eric Cantona. "La quantité de talent brut et le potentiel de l'équipe de France est juste fou. Mais pourquoi tout ce talent n'est pas sur le terrain quand ça compte vraiment ?, s'est interrogé The King dans une vidéo publiée sur Eurosport. C'est vraiment ahurissant. Un grand entraîneur est jugé sur son habileté à trouver un système tactique où ses meilleurs joueurs peuvent s'exprimer tous ensemble. Mais vous n'aurez pas ça si vous êtes dirigé par un comptable grippe-sous plutôt qu'un visionnaire. Zizou, Zizou reviens. Ton pays a besoin de toi." Mercredi, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a justement ouvert la porte à une future nomination de "ZZ" sur le banc des Bleus, mais comme il est en poste au Real Madrid et que Deschamps conserve toute la confiance du dirigeant, ce n'est pas pour demain la veille ! Mercredi, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a justement ouvert la porte à une future nomination de "ZZ" sur le banc des Bleus, mais comme il est en poste au Real Madrid et que Deschamps conserve toute la confiance du dirigeant, ce n'est pas pour demain la veille !

