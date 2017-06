Sondage MF : Tolisso va devoir cravacher

Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si le transfuge de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso, a le niveau pour s'imposer au Bayern Munich. Sur les 24 814 votes recensés, vous êtes une majorité (54,2%) à estimer que ce n'est pas le cas.

Et pour cause, malgré son statut de recrue la plus chère de l'histoire du cador allemand (41,5 millions d'euros plus 6 M€ de bonus éventuels), le milieu de terrain français va évoluer au sein d'un entrejeu ultra-concurrentiel où il se disputera probablement une place de titulaire avec Sebastian Rudy, Renato Sanches et Joshua Kimmich pour accompagner Arturo Vidal et Thiago Alcantara.

