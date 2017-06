ASSE : les premiers mots d'Oscar Garcia

Officiellement nommé entraîneur de l’AS Saint-Etienne jeudi (voir ici), Oscar Garcia a livré ses premières impressions sur le site officiel du club forézien ce vendredi. Après deux doublés consécutifs Coupe-championnat en Autriche avec le Red Bull Salzbourg, le technicien espagnol compte beaucoup s'appuyer sur la ferveur des supporters stéphanois.

"Je suis vraiment très heureux de devenir l’entraineur de l’AS Saint-Etienne. Pour moi, le fait de venir ici, dans ce club historique, constitue une très belle opportunité. (…) Nous voulons continuer d'écrire l’histoire du club, a lancé l’ancien pensionnaire de la Masia. Il y a bien sûr la confiance des dirigeants mais aussi les images des supporters. On travaille et on joue pour les fans. C’est aussi pour cela que je suis très content d’être ici et de pouvoir compter sur un tel soutien. (…) C’est une chance pour moi et pour Saint-Etienne. Je crois que l’on peut faire du bon travail et réaliser une belle saison."

Réputé pour son jeu offensif, le technicien suscite lui aussi beaucoup d’espoirs du côté des supporters.