Real : Ronaldo aurait confirmé sa décision !

Real : Ronaldo aurait confirmé sa décisio n ! « Par Romain Lantheaume - Le 16/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est la rumeur qui agite l'Espagne ce vendredi. D'après la presse portugaise, Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) souhaiterait quitter le Real Madrid en raison des poursuites engagées à son encontre par le parquet de Madrid pour fraude fiscale (voir la brève de 10h02) ! Côté espagnol, le quotidien Marca confirme cette information et avance même que le Lusitanien, actuellement rassemblé avec sa sélection pour la Coupe des Confédérations, aurait lancé à ses coéquipiers portugais : "Je m'en vais de Madrid, il n'y a plus de marche arrière !" S'il n'est pas exclu que le quadruple Ballon d'Or ait prononcé cette phrase sous l'effet de la colère, une fois encore, il paraît impossible de voir l'ancien Red Devil quitter la Maison Blanche. Le Merengue a plusieurs fois annoncé sa volonté de terminer sa carrière au Real. D'ailleurs, les mêmes rumeurs ont circulé au sujet de Neymar et Lionel Messi suite à leurs soucis avec la justice. Pourtant, les deux stars sont toujours à Barcelone... S'il n'est pas exclu que le quadruple Ballon d'Or ait prononcé cette phrase sous l'effet de la colère, une fois encore, il paraît impossible de voir l'ancien Red Devil quitter la Maison Blanche. Le Merengue a plusieurs fois annoncé sa volonté de terminer sa carrière au Real. D'ailleurs, les mêmes rumeurs ont circulé au sujet de Neymar et Lionel Messi suite à leurs soucis avec la justice. Pourtant, les deux stars sont toujours à Barcelone...

News lue par 26836 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+