PSG : Courbis enverrait Verratti en CFA !

PSG : Courbis enverrait Verratti en CF A ! « Par Romain Lantheaume - Le 16/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par le FC Barcelone, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) souhaite quitter le Paris Saint-Germain cet été. Alors que l'Italien n'a pas hésité à s'afficher en Une du quotidien catalan Mundo Deportivo ce vendredi (voir la brève de 14h49), le consultant Rolland Courbis espère que le club de la capitale va se montrer intransigeant dans ce dossier. "Un jour, quand tu vas en avoir marre d'un joueur qui fait le mariole et qui fait passer le club pour un club bidon, qui s'en fout que les contrats ne soient pas respectés… Un jour, tu sais ce qu'il va se passer, c'est qu'un de ces clubs riches, dont fait partie le PSG, va s'amuser lui aussi à faire le bras de fer et dire à un joueur : 'Combien tu as de contrat toi ? Trois ans ? Tu vas être le capitaine de la CFA pendant trois ans !", a lancé le Sudiste sur les ondes de RMC. "Là tu n'es pas dans un club de quartier, tu es au PSG ! Que tu puisses avoir envie d'aller au Barça, c'est une chose. Mais faire un bras de fer, se faire prendre en photo, là je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de partir", a ajouté le coach de 63 ans. Et pourtant, comme le vice-champion de France souhaite absolument conserver "Petit Hibou", celui-ci pourrait surtout s'en tirer avec une nouvelle revalorisation salariale…

