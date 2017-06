Barça : Dembélé, une rencontre puis plus rien ?

Barça : Dembélé, une rencontre puis plus rie n ? « Par Romain Lantheaume - Le 16/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà très intéressé par l'ailier Ousmane Dembélé (20 ans, 32 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison) l'été dernier avant son transfert au Borussia Dortmund, le FC Barcelone espère encore attirer le Français dans les prochaines semaines. A ce titre, le quotidien catalan Mundo Deportivo révèle qu'une rencontre entre les dirigeants blaugrana et l'agent de la jeune pépite, Moussa Sissoko, a eu lieu dès le 14 février dernier dans une salle du Parc des Princes en marge du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le cador de Liga (4-0). Mais, selon la même source, le Barça n'a pas avancé dans ce dossier depuis… De toute façon, même si le club allemand pourrait réfléchir en cas d'offre de 90 millions d'euros, difficile d'imaginer le BvB laisser filer le Tricolore alors que l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang va partir. Puis, le joueur a lui-même annoncé son désir de rester au club cet été. En tout cas, si les Catalans veulent garder espoir dans ce dossier, ils doivent s'activer rapidement puisque Dembélé est sollicité par l'agent Mino Raiola, en froid avec eux, ce qui plomberait leurs chances… En tout cas, si les Catalans veulent garder espoir dans ce dossier, ils doivent s'activer rapidement puisque Dembélé est sollicité par l'agent Mino Raiola, en froid avec eux, ce qui plomberait leurs chances…

