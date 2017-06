Lyon : Aulas se voit garder Lacazette « Par Romain Rigaux - Le 16/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Proche de rejoindre l'Atletico Madrid, Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) a finalement dû abandonner cette idée suite à l'interdiction de recrutement confirmée pour le club espagnol. Et si le buteur restait finalement à l'OL ? Son président Jean-Michel Aulas n'écarte pas cette hypothèse. "Aujourd'hui, la question du départ d'Alexandre est embêtante. Pour nous, il ne part pas, a lâché JMA en marge de la présentation de Fernando Marçal ce vendredi. S'il a envie de tenter l'aventure, il faut qu'il y ait des propositions qui lui correspondent. Pour le moment, je n'en ai pas d'autres. Je ne sais pas s'il a envie de partir." "Est-ce que Alexandre aura des offres de club qui lui correspondent, je ne sais pas du tout. Les deux hypothèses sont envisageables. On a besoin de lui pour aller au niveau des objectifs qu'on a indiqués", a-t-il ajouté. Une proposition de 57 millions d'euros d'Arsenal était pourtant évoquée ces derniers jours. Le boss de l'OL peut aussi tenter de faire grimper les enchères en tentant de capter l'intérêt d'autres clubs. "Est-ce que Alexandre aura des offres de club qui lui correspondent, je ne sais pas du tout. Les deux hypothèses sont envisageables. On a besoin de lui pour aller au niveau des objectifs qu'on a indiqués", a-t-il ajouté. Une proposition de 57 millions d'euros d'Arsenal était pourtant évoquée ces derniers jours. Le boss de l'OL peut aussi tenter de faire grimper les enchères en tentant de capter l'intérêt d'autres clubs.

