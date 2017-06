Lyon : Aulas fait un point mercato « Par Romain Rigaux - Le 16/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En marge de la présentation de Fernando Marçal ce vendredi, Jean-Michel Aulas a fait le point sur le mercato estival de l'Olympique Lyonnais. Et le président du club rhodanien se montre optimiste puisqu'il assure que l'OL disposera d'un budget bien supérieur aux précédentes saisons pour recruter. "Fernando Marçal est la première recrue d'une longue série à venir. Ça ne fait que commencer. Pour renforcer une défense un peu plus perméable que les années précédentes, on a l'ambition de renforcer le côté droit aussi et l'axe central. C'est une volonté déterminée et pas opportuniste. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Mais dans le cahier des charges fixé avec Florian Maurice, on va essayer de trouver, et pas à n'importe quel prix. Il faut des choses qui puissent se faire. Cette saison, on a le plus fort budget d'investissement qu'il n'y a jamais eu", a lâché JMA. Au moins un avant-centre et un ailier supplémentaires sont également attendus. Au moins un avant-centre et un ailier supplémentaires sont également attendus.

