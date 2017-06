Chelsea : Hazard lâche un indice sur son avenir « Par Romain Rigaux - Le 16/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au début du mois, Eden Hazard (26 ans, 43 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison) avait ouvert la porte à un départ cet été, le Real Madrid appréciant notamment beaucoup l'ailier belge. Mais c'était avant sa fracture à la cheville qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Désormais, les chances de le voir rester à Chelsea, qui n'est pas vendeur, sont très élevées, comme le laisse entendre l'ancien Lillois. "J'espère que ce sera la même chose la saison prochaine, que nous allons gagner le championnat et que je serai élu joueur de l'année en Premier League. (...) Je suis dans l’un des plus grands clubs du monde et je suis très heureux d’y jouer", a confié le Diable Rouge au magazine du club. Hazard est très certainement conscient que sa blessure a refroidi ses courtisans et qu'il doit éviter de se mettre les supporters de Chelsea à dos alors que son avenir semble bien se dessiner chez les Blues. Hazard est très certainement conscient que sa blessure a refroidi ses courtisans et qu'il doit éviter de se mettre les supporters de Chelsea à dos alors que son avenir semble bien se dessiner chez les Blues.

