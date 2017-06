Lyon : l'OM s'est renseigné sur Gonalons

En froid avec son président Jean-Michel Aulas, Maxime Gonalons (28 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison) pourrait quitter l'Olympique Lyonnais, où son contrat se termine en juin 2018. Au courant de la situation du milieu défensif, l'Olympique de Marseille s'est renseigné sur sa disponibilité, révèle L'Equipe. Mais cette piste n'ira pas plus loin puisque le Gone ne se voit pas jouer ailleurs qu'à l'OL en France.

Gonalons dispose de nombreuses pistes à l'étranger puisque le Milan AC, la Lazio Rome, Newcastle et le FC Valence sont intéressés.