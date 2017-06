Monaco : pour Bakayoko, c'est 45 M € ! Par Damien Da Silva - Le 16/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé avec insistance du côté de Chelsea, le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko (22 ans, 32 matchs et 2 buts en L1 cette saison) reste pour l'instant un joueur de l'AS Monaco. Si l'international français a bel et bien décidé de rejoindre les Blues cet été, le club de la Principauté n'a pas encore trouvé un accord avec la formation anglaise d'après les informations du quotidien L'Equipe. Alors que Chelsea propose actuellement 30 millions d'euros, Monaco réclame entre 45 et 50 millions d'euros pour laisser filer l'ancien Rennais. Bien évidemment, les deux formations trouveront sûrement un accord pour un montant intermédiaire et Bakayoko devrait donc découvrir le championnat d'Angleterre en rejoignant le champion en titre. Ce n'est plus qu'une question de temps...

News lue par 4298 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+