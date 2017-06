Lille : Quillot remet le club en place !

Mercredi, la DNCG a annoncé attendre des éléments complémentaires pour valider le budget de Lille pour la saison prochaine. Mais le club nordiste s’est montré optimiste en évoquant seulement "quelques pièces administratives supplémentaires" à fournir (voir ici). Sauf que le directeur général de la LFP, Didier Quillot, a rappelé ce jeudi que la situation est un peu moins légère que ce que les Dogues veulent bien laisser entendre.

"La DNCG a demandé un certain nombre de documents écrits et d’engagements au club de Lille et qui ne sont pas des détails administratifs comme l’a dit le club. Ceux sont des engagements écrits qui permettent de garantir l’équilibre économique du club et tant que ces documents ne seront pas fournis, les contrats (de joueurs, ndlr) du LOSC ne seront pas homologués à la Ligue", a mis en garde le dirigeant sur les ondes de RMC.

Autrement dit, l’arrivée de l’attaquant de Sao Paulo, Luiz Araujo (), n’a pas encore été avalisée par l’instance…