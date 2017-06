Montpellier : Nicollin ne veut plus de Jourdren « Par Eric Bethsy - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat à Montpellier jusqu’en 2018, le gardien Geoffrey Jourdren (31 ans, 13 matchs en L1 cette saison) devrait faire ses valises cet été. C’est du moins le souhait du président Louis Nicollin, toujours aussi franc lorsqu’il parle de ses joueurs. "Il faut qu’il trouve un club même s’il lui reste encore un an de contrat, a lâché le dirigeant, interrogé par le Midi Libre. Mais est-ce qu’il a encore envie de jouer au football ou juste envie de rester ici et de prendre son salaire tous les mois ? Jusqu’au 31 août, il ne sera pas dans le groupe professionnel. Après, l'entraîneur sera obligé de le réintégrer au 1er septembre." Si le portier formé à Montpellier insiste, on pourrait assister à un drôle de bras de fer. Si le portier formé à Montpellier insiste, on pourrait assister à un drôle de bras de fer.

