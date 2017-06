Nantes : les premiers mots de Ranieri « Par Eric Bethsy - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la confirmation de son arrivée sur le banc du FC Nantes, Claudio Ranieri a livré ses premiers mots sur le site officiel de son nouveau club. Emballé par le discours du président Waldemar Kita, le technicien italien se voit déjà réussir de belles choses avec les Canaris. "Je suis très heureux de devenir l'entraîneur de Nantes. C'est une équipe très connue, dans le monde entier, a réagi le coach nantais. J'ai rencontré le président Waldemar Kita qui s'est montré très enthousiaste. Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs dans le club. Je suis convaincu que nous allons faire un bon championnat. (…) Le fait que cette équipe passe des dernières places à la 7ème montre bien qu'il y a de la qualité chez les joueurs. J'ai l'habitude de beaucoup travailler pour obtenir des résultats." Et l’ancien manager de Leicester peut s’attendre au même enthousiasme de la part des joueurs et des supporters. Et l’ancien manager de Leicester peut s’attendre au même enthousiasme de la part des joueurs et des supporters.

