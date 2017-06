Angers : accord avec Lille pour Pépé !

Angers : accord avec Lille pour Pép é ! « Par Romain Lantheaume - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par de nombreuses formations anglaises et françaises, l'ailier d'Angers Nicolas Pépé (21 ans, 33 apparitions et 3 buts en L1 cette saison) prend la direction de Lille ! En effet, la radio RMC annonce ce jeudi que les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 7 millions d’euros hors bonus. Il ne reste désormais plus qu’à l’international ivoirien à se mettre d’accord avec le LOSC sur un contrat de cinq ans. Alors que l’Olympique Lyonnais a longtemps semblé en pole dans ce dossier, le club dirigé par Marcelo Bielsa s’apprête donc à réaliser un joli coup. La visite médicale et l’officialisation devraient intervenir en début de semaine prochaine.

