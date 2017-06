Lille : Bielsa cible une pépite turque « Par Youcef Touaitia - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir raté Enes Ünal, qui a préféré quitter Manchester City pour Villarreal, Marcelo Bielsa entend bien recruter l'autre valeur montante du football turc. Selon le président d'Istanbul Basaksehir, Mustafa Saral, Lille courtise son jeune milieu de terrain, Cenzig Ünder (19 ans). "Lille nous a parlé directement du joueur et nous avons discuté avec d'autres clubs dont la presse a fait mention. Nous leur avons dit la même chose à tous : c'est un honneur pour nous de constater un tel intérêt pour notre joueur, mais nous aimerions le voir rester une saison de plus. Nous allons voir ce qui va se passer", a confié le dirigeant stambouliote à Turkish-Football. Recruté pour 680 000 euros à Altinordu l'été dernier, Ünder a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Recruté pour 680 000 euros à Altinordu l'été dernier, Ünder a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

