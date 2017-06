Chelsea : le PSG, Kanté explique son refus

Champion d'Angleterre 2016 avec Leicester, le milieu de terrain N'Golo Kanté (26 ans, 35 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a récidivé cette saison avec Chelsea. Pourtant, le Paris Saint-Germain a tout fait cet été pour rapatrier l'international tricolore en France, en vain, celui-ci préférant évoluer en Premier League.

"C'est vrai que le PSG était là comme d'autres clubs après ma belle saison à Leicester. Mais j'ai choisi Chelsea après avoir parlé avec le coach et le directeur sportif. Et je ne le regrette pas. En plus, le championnat et le type de jeu produit en Angleterre me plaisent bien", a assuré le Blue au Parisien.

C'est Antonio Conte qui se frotte les mains !