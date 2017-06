Lyon : des pistes se dessinent pour Gonalons Par Romain Lantheaume - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En froid avec ses dirigeants, le milieu de terrain Maxime Gonalons (28 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison) risque de se retrouver poussé vers la sortie par l’Olympique Lyonnais cet été à un an du terme de son contrat. Du coup, plusieurs prétendants commencent à s’activer. Si le nom du capitaine lyonnais a déjà circulé du côté du FC Valence, le journal italien Le Corriere dello Sport mentionne une autre piste, menant à la Lazio Rome. Les Biancocelesti penseraient notamment au Gone en cas de départ de Lucas Biglia, courtisé par le Milan AC. Un intérêt du FC Séville est également évoqué si Steven N'Zonzi s'engage avec la Juventus Turin. Reste désormais à connaître la position définitive du joueur et de l’OL dans ce dossier.

