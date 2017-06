Bayern : Rummenigge compare Tolisso à Martinez « Par Romain Lantheaume - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s’il faisait office de plan B derrière le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, Corentin Tolisso (22 ans, 31 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a convaincu le Bayern Munich de dépenser un montant record de 41,5 millions d’euros (plus 6 M€ de bonus éventuels) pour l’arracher à l’Olympique Lyonnais. Alors que certains fans s’attendaient à voir débarquer un nom plus ronflant, le président du conseil d'administration du géant allemand, Karl-Heinz Rummenigge, espère avoir eu le nez creux. "C'est un joueur qui nous a plu dès le début, ainsi qu'à l'entraîneur. Je décrirais ce transfert un peu comme celui de Javi Martinez avant lui, a expliqué le dirigeant dans des propos rapportés par L’Equipe. Javi n'était pas un joueur incroyablement connu jusqu'alors, mais il a eu une grande contribution au jeu de l'équipe et a connu beaucoup de succès. Je crois que le Bayern peut se réjouir de compter ce joueur désormais." Souhaitons donc à Tolisso de connaître pareille réussite que l’Espagnol, désormais bien installé dans la charnière centrale bavaroise. Souhaitons donc à Tolisso de connaître pareille réussite que l’Espagnol, désormais bien installé dans la charnière centrale bavaroise.

