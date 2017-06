West Ham : Feghouli scelle son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté l’été dernier, le milieu offensif Sofiane Feghouli (27 ans, 21 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) a vécu une première saison compliquée à West Ham. En petite forme, l’ancien Grenoblois a notamment été zappé pour la CAN 2017 avec l’Algérie, mais le natif de Levallois-Perret entend bien s’accrocher. "Il me reste deux années de contrat à West Ham et comme je l’ai annoncé sur les réseaux sociaux, je me vois rester. Je reprends le 10 juillet avec l’équipe. C’est une parole ferme, après on ne contrôle pas tout dans le foot. Mais je ne suis pas sur le départ, pas du tout, a assuré le Hammer sur les ondes de RMC. West Ham, c’est une aventure à vivre. Je ne suis pas du genre à tomber dans la facilité à vouloir partir après une saison mitigée. (…) Mais peut-être que le président va me dire un jour qu’il faudra que je parte, même si je ne pense pas." Maintenant qu’il est acclimaté à la Premier League, le Fennec devrait davantage avoir l’occasion de se mettre en évidence la saison prochaine. Maintenant qu’il est acclimaté à la Premier League, le Fennec devrait davantage avoir l’occasion de se mettre en évidence la saison prochaine.

