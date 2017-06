Bayern : Sagnol a été décisif pour Tolisso !

Bayern : Sagnol a été décisif pour Toliss o ! « Par Romain Lantheaume - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 41,5 millions d’euros (plus 6 M€ de bonus éventuels), le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans, 31 matchs et 8 buts en L1 cette saison) est devenu mercredi la recrue la plus chère de l’histoire du Bayern Munich ! Pourtant, le transfuge de l’Olympique Lyonnais a longtemps semblé tout proche de la Juventus Turin, mais le champion d’Allemagne est parvenu à inverser la tendance en l’espace de trois petites semaines ! D’après L’Equipe, l’intervention de l’entraîneur bavarois, Carlo Ancelotti, qui a personnellement appelé le joueur, a pesé dans la balance, mais le véritable tournant a eu lieu au cours d’une longue conversation entre le natif de Tarare et son ancien sélectionneur en équipe de France Espoirs, Willy Sagnol, fraîchement nommé adjoint d'Ancelotti. "Entre les deux hommes qui s'apprécient, l'échange dure. L'ancien latéral lui fait part de son expérience et lui décrit le fonctionnement du club. À cet instant, cela ne fait plus de doute dans l'esprit du joueur : ce sera le Bayern", écrit le journal sportif. Charge désormais à Tolisso de s’imposer au sein d’un entrejeu ultra-concurrentiel. "Entre les deux hommes qui s'apprécient, l'échange dure. L'ancien latéral lui fait part de son expérience et lui décrit le fonctionnement du club. À cet instant, cela ne fait plus de doute dans l'esprit du joueur : ce sera le Bayern", écrit le journal sportif. Charge désormais à Tolisso de s’imposer au sein d’un entrejeu ultra-concurrentiel.

