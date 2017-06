PSG : Séville d'attaque pour Ben Arfa ?

PSG : Séville d'attaque pour Ben Arf a ? « Par Youcef Touaitia - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'histoire d'amour entre Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) et le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi proche de se terminer. Désireux de quitter le club de la capitale, l'international tricolore n'a pas caché son attirance pour la Liga et le FC Séville. Cela tombe bien, la formation andalouse serait très intéressée par le recrutement de l'ancien Niçois. En effet, le quotidien Sport assure que le récent 4e du championnat espagnol est déjà en contact avec l'agent de Ben Arfa, Michel Ouazine. Le média catalan précise que Séville espère voir le natif de Clamart être libéré de sa dernière année de contrat par le vice-champion de France pour passer aux choses sérieuses. Reste que le PSG, très déçu par le rendement de son joueur, ne compte pas le brader. En effet, Paris espère récupérer entre 3 et 5 millions d'euros avec une vente afin de limiter la casse pour un élément qui est certes arrivé libre l'été dernier mais qui bénéficie d'un salaire très important. Le feuilleton ne fait que débuter... Reste que le PSG, très déçu par le rendement de son joueur, ne compte pas le brader. En effet, Paris espère récupérer entre 3 et 5 millions d'euros avec une vente afin de limiter la casse pour un élément qui est certes arrivé libre l'été dernier mais qui bénéficie d'un salaire très important. Le feuilleton ne fait que débuter...

