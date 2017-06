PSG : Rabiot, le message très clair d'Henrique « Par Romain Lantheaume - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé directeur sportif du Paris Saint-Germain le 2 juin, Antero Henrique s’est déjà distingué par plusieurs prises de position tranchées dans les dossiers Pierre-Emerick Aubameyang, Fabinho ou encore Pepe. Dans le sens des départs, le Portugais entend également se montrer intransigeant. D’après le quotidien Le Parisien, le dirigeant francilien s’est entretenu avec le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 cette saison) à l’issue du match de l’équipe de France contre l’Angleterre (3-2) mardi et il a clairement fait comprendre au joueur que la porte était fermée à double tour au cas où le Tricolore demanderait à partir cet été ! Sous contrat jusqu’en 2019, l’ancien Toulousain s’interroge depuis plusieurs mois sur le projet du club de la capitale et sur son positionnement en tant que sentinelle. Mais comme pour Marco Verratti, qui souhaite quant à lui clairement s'en aller, le vice-champion de France n’a aucune intention de voir partir un des jeunes talents sur lequel il fonde beaucoup d’espoirs. Sous contrat jusqu’en 2019, l’ancien Toulousain s’interroge depuis plusieurs mois sur le projet du club de la capitale et sur son positionnement en tant que sentinelle. Mais comme pour Marco Verratti, qui souhaite quant à lui clairement s'en aller, le vice-champion de France n’a aucune intention de voir partir un des jeunes talents sur lequel il fonde beaucoup d’espoirs.

News lue par 3424 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+