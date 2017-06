Nantes : Ranieri répond à Domenech !

Nantes : Ranieri répond à Domenec h ! « Par Romain Lantheaume - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En recrutant l’entraîneur Claudio Ranieri, le FC Nantes s’apprête à frapper un grand coup salué par la plupart des observateurs, à l’exception toutefois de Raymond Domenech. Le président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs, a fait savoir qu’il était défavorable à l’arrivée de l’Italien et à la dérogation qui lui a été accordée car il dépassait la limite d’âge pour exercer (voir ici). Mercredi, l’ancien coach de l’AS Monaco a répondu aux propos de son homologue. "Je fais mon travail avec passion, sérieux et professionnalisme. Je ne me soucie pas de ce que disent les autres… Il a été toujours été bizarre", a taclé le champion d’Angleterre 2016 au micro de Premium Sport. On l’a compris, entre ces deux-là, ce n’est pas le grand amour ! On l’a compris, entre ces deux-là, ce n’est pas le grand amour !

News lue par 5856 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+