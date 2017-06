Galatasaray : Belhanda et Gomis arrivent !

Galatasaray : Belhanda et Gomis arriven t ! « Par Damien Da Silva - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Coup double pour Galatasaray ! D’après les informations du journaliste de Sky Sports Italia Gianluca Di Marzio, la formation turque vient de boucler les arrivées du milieu offensif du Dynamo Kiev Younès Belhanda (27 ans, 31 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et de l’attaquant de Swansea Bafétimbi Gomis (31 ans, 31 matchs et 20 buts en L1 cette saison). Respectivement prêtés à l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille la saison dernière, les deux hommes ont réussi à se relancer et ont tapé dans l’œil de Galatasaray. Le club stambouliote aurait dépensé 8 millions d’euros pour s’offrir le Marocain, qui signerait un contrat de 4 ans. Dans le même temps, le montant de la transaction concernant le Français n’a pas été révélé, mais le buteur s’engagerait de son côté pour 3 années. Deux belles recrues pour Galatasaray et deux pertes pour la Ligue 1.

