Lille : la DNCG, les précisions du club « Par Romain Rigaux - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que la DNCG a annoncé attendre des éléments complémentaires pour valider le budget de Lille pour la saison prochaine, le club nordiste a tenu à se montrer rassurant. Les dirigeants lillois assurent qu'ils pourront recruter rapidement et n'ont aucun doute concernant l'obtention du feu vert du gendarme financier du football français. "Cette audition s'est très normalement déroulée et aucun cadre limitatif n'a été fixé. Le club est ainsi libre d'engager, avec autant de rigueur que d'ambitions, les investissements souhaités, sur le marché des transferts d'abord – où il va pouvoir finaliser les recrutements travaillés depuis plusieurs semaines –, comme sur ses projets à plus long terme", indique le LOSC dans un communiqué. Les Dogues assurent ensuite avoir "par ailleurs pris acte de la requête de la DNCG de fournir quelques pièces administratives supplémentaires et c'est naturellement, et en toute sérénité, que le club transmettra dans les meilleurs délais les documents demandés". Les Dogues assurent ensuite avoir "par ailleurs pris acte de la requête de la DNCG de fournir quelques pièces administratives supplémentaires et c'est naturellement, et en toute sérénité, que le club transmettra dans les meilleurs délais les documents demandés".

