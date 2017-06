Lyon : Tolisso est à Munich !

L'arrivée de Corentin Tolisso (22 ans, 31 matchs et 8 buts en L1 cette saison) au Bayern Munich se précise ! Kicker confirme les informations de ce mercredi concernant la visite médicale que doit passer le milieu de l'OL en Bavière. Le Gone a été aperçu au siège social du club bavarois et signera son contrat dans les prochaines heures. Son transfert est imminent et rapportera entre 37 et 40 millions d'euros au club rhodanien !