Swansea : un échange Gomis-Adebayor envisagé ?

Swansea : un échange Gomis-Adebayor envisag é ? « Par Romain Lantheaume - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bientôt la fin du feuilleton Bafétimbi Gomis (31 ans, 31 matchs et 20 buts en L1 cette saison) ? Alors que l’Olympique de Marseille espère encore conserver l’attaquant prêté par Swansea cette saison, le Tricolore semble toujours plus proche de Galatasaray. D’après L’Equipe, le club stambouliote estime que sa proposition de salaire est quasiment deux fois supérieure à celle de l’OM ! Dans le même temps, Swansea aurait tenté de proposer la Panthère à l’Istanbul Başakşehir en échange d’Emmanuel Adebayor (33 ans, 11 matchs et 6 buts en championnat cette saison), plus 3 millions d'euros, indique beIN Sports Turquie ! Proposition rejetée par le club stambouliote qui réclamerait 5,5 M€ plus Gomis contre le Togolais... Mais quel intérêt pour les Swans de céder Gomis, qui sort d’une saison pleine, si c'est pour rapatrier Adebayor, plus âgé ? Cette rumeur doit donc être prise avec des pincettes surtout que Galatasaray semble tout de même en pole dans ce dossier. Mais quel intérêt pour les Swans de céder Gomis, qui sort d’une saison pleine, si c'est pour rapatrier Adebayor, plus âgé ? Cette rumeur doit donc être prise avec des pincettes surtout que Galatasaray semble tout de même en pole dans ce dossier.

