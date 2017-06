Real : le clan Ronaldo répond aux accusations « Par Romain Lantheaume - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le parquet de Madrid a entamé des poursuites pour fraude fiscale (voir ici), l’attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison), a riposté par la voix de son avocat, Antonio Lobo Xavier. "Cette information est une surprise totale pour le joueur qui se sent lésé, a affirmé l’homme de loi à la chaîne portugaise SIC Noticias. Je n'admets pas une fuite devant l'impôt. Le cas de Messi et des autres joueurs accusés dans ce cadre est complètement différent car ils n'ont rien déclaré alors que Cristiano l'a fait." Le vainqueur de l’Euro 2016 est accusé d’avoir créé une structure pour dissimuler au fisc les revenus générés en Espagne par les droits à l'image. "Il a déclaré ses revenus en rapport avec ses droits à l'image en 2014, qui impliquaient également les trois années précédentes. (…) Ronaldo et ses conseillers ont estimé que 20% du total des droits à l'image concernaient l'Espagne, ils n'ont rien caché", a rétorqué l’avocat. Affaire à suivre… Le vainqueur de l’Euro 2016 est accusé d’avoir créé une structure pour dissimuler au fisc les revenus générés en Espagne par les droits à l'image. "Il a déclaré ses revenus en rapport avec ses droits à l'image en 2014, qui impliquaient également les trois années précédentes. (…) Ronaldo et ses conseillers ont estimé que 20% du total des droits à l'image concernaient l'Espagne, ils n'ont rien caché", a rétorqué l’avocat. Affaire à suivre…

