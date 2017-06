Juve : Lemina va parler à Allegri « Par Romain Lantheaume - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Barré par Miralem Pjanic, Sami Khedira et Claudio Marchisio dans l’entrejeu, Mario Lemina (23 ans, 19 apparitions et 1 but en Serie A cette saison) doit composer avec un temps de jeu limité à la Juventus Turin. Du coup, le milieu de terrain a prévu d’avoir une discussion avec son entraîneur Massimiliano Allegri durant l’été. "Je suis un jeune joueur, j’ai vraiment besoin de jouer pour pouvoir m’imposer, a estimé le Gabonais sur les ondes de RMC. Je pense qu’avant la reprise, on aura une discussion par rapport à ça. On va s’entretenir. On va voir ce qu’ils veulent vraiment faire de moi et ce que moi j’ai envie de faire par rapport à mon temps de jeu. On va tous se poser devant une table et en parler très tranquillement. (…) J’ai encore trois ans de contrat. Je suis très bien ici. Je suis très aimé de tout le monde. Tout se passe bien. Pour le moment, je ne pense que 'Juve-Juve-Juve' et on verra par la suite." L’ancien Marseillais est notamment annoncé dans le viseur d’Arsenal et de Schalke 04. L’ancien Marseillais est notamment annoncé dans le viseur d’Arsenal et de Schalke 04.

