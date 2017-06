Atletico : L. Hernandez encore devant le juge !

Atletico : L. Hernandez encore devant le jug e ! « Par Romain Lantheaume - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Revoilà le défenseur central de l'Atletico Madrid, Lucas Hernandez (21 ans, 15 matchs en Liga cette saison), dans le viseur de la justice espagnole ! Rappelez-vous, en février dernier, le Français avait été condamné à 31 jours de travaux d'intérêt général et à six mois d'éloignement de son ex-compagne à la suite d'une dispute conjugale. Sauf que le joueur n’a pas respecté cette interdiction : il s’est visiblement réconcilié avec la jeune femme et le couple est même parti en vacances aux Bahamas ! Problème : le natif de Marseille a été arrêté à son retour, rapporte le média Onda Cero. Emmené au poste de police, il doit passer devant le juge ce mercredi. En début de mois c’est le jeune frère de Lucas, Theo (19 ans, 32 matchs et 1 but en Liga cette saison), latéral gauche d’Alavés, qui avait été ciblé par une plainte pour agression sexuelle, finalement classée sans suite. Sale temps pour la famille Hernandez... En début de mois c’est le jeune frère de Lucas, Theo (19 ans, 32 matchs et 1 but en Liga cette saison), latéral gauche d’Alavés, qui avait été ciblé par une plainte pour agression sexuelle, finalement classée sans suite. Sale temps pour la famille Hernandez...

News lue par 11929 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+