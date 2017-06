Real : CR7, van der Vaart se dit plus technique « Par Romain Lantheaume - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais pensionnaire du FC Midtjylland (Danemark), le milieu de terrain Rafael Van der Vaart (34 ans) est un peu tombé dans l'oubli. Il fut un temps où le Néerlandais était courtisé par les plus grands clubs et avait choisi de rejoindre le Real Madrid (2008-2010) où il a pu côtoyer Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison). D'ailleurs, il s'estime plus technique que le Portugais. "C’est un phénomène. Quand je me suis entraîné avec lui, il était impressionnant, particulièrement dans sa capacité athlétique. Quand vous voyez ce qu’il fait à l’entraînement, vous réalisez qu’il est incroyable d’un point de vue physique. Mais je dois dire que je suis plus technique que lui", a lâché le Batave au média Desportes Ziggo. Preuve que la technique ne fait pas tout dans le football. Si la carrière du joueur formé à l'Ajax Amsterdam laisse un goût d'inachevé, celle du quadruple Ballon d'Or est un exemple. Preuve que la technique ne fait pas tout dans le football. Si la carrière du joueur formé à l'Ajax Amsterdam laisse un goût d'inachevé, celle du quadruple Ballon d'Or est un exemple.

News lue par 14184 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+