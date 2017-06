Atletico : un dîner avec Fabinho !

Atletico : un dîner avec Fabinh o ! « Par Romain Lantheaume - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Possible partant cet été après sa superbe saison, le milieu de terrain de l’AS Monaco, Fabinho (23 ans, 37 matchs et 9 buts en L1 cette saison), a longtemps été annoncé du côté de Manchester United. Seulement, le coach des Red Devils, José Mourinho, privilégierait désormais d’autres pistes. Et le champion de France se rapproche d’une autre destination. D’après le quotidien As, le Brésilien et son agent Jorge Mendes ont dîné mardi dans un restaurant du centre de Madrid avec le directeur général de l’Atletico Madrid, Miguel Ángel Gil Marín. Les Colchoneros feraient du Monégasque leur priorité pour remplacer Tiago, en fin de contrat. Interdits de recrutement jusqu’en janvier prochain, les Matelassiers envisageraient de prêter Fabinho six mois à l’ASM avant de le récupérer. Une option a priori séduisante pour toutes les parties… Interdits de recrutement jusqu’en janvier prochain, les Matelassiers envisageraient de prêter Fabinho six mois à l’ASM avant de le récupérer. Une option a priori séduisante pour toutes les parties…

