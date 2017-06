Man City : Nasri, l'OM s'est manifesté « Par Romain Rigaux - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté au FC Séville cette saison, Samir Nasri (29 ans, 23 matchs et 2 buts en Liga avec FC Seville cette saison) va retourner à Manchester City cet été. Mais la situation du milieu offensif français est claire : Josep Guardiola n'en veut toujours pas et les Skyblues espèrent une vente pour compenser les achats. Problème, les clubs ne sont pas nombreux à se manifester. Selon Marca, seul l'OM a montré un intérêt ces dernières semaines. Mais celui-ci a diminué depuis. Les dirigeants phocéens ont sans doute été refroidis par le salaire de Nasri, estimé à 9 millions d'euros par an. Une somme que la direction olympienne n'est pas disposée à verser. Il ne faudra donc pas compter sur un retour de l'ancien Gunner au sein de son club formateur. Conséquence, Manchester City a décidé de baisser le prix de son joueur. Si une somme de 18,2 millions d'euros était réclamée dans un premier temps, les Citizens demandent désormais 13,6 millions d'euros. Reste à savoir si cela attirera plus de courtisans. Conséquence, Manchester City a décidé de baisser le prix de son joueur. Si une somme de 18,2 millions d'euros était réclamée dans un premier temps, les Citizens demandent désormais 13,6 millions d'euros. Reste à savoir si cela attirera plus de courtisans.

