EdF : un "été studieux" attend Deschamps « Par Romain Lantheaume - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alignés d’entrée mardi en match amical contre l’Angleterre (3-2), N’Golo Kanté, Thomas Lemar, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont su saisir leur chance et marquer des points en équipe de France. Alors que les titulaires habituels comme Dimitri Payet et Moussa Sissoko ont déçu vendredi en Suède (1-2), le sélectionneur Didier Deschamps va forcément avoir quelques maux de tête au cours des prochaines semaines. "Je vais analyser les choses profondément avec mon staff. Je vais avoir un été studieux, a promis le technicien en conférence de presse. Quand je donne du temps de jeu, les joueurs ont toujours intérêt à être performants. Ils l'ont été et ça nourrira ma réflexion par rapport à ce qui nous attend à la rentrée." On est curieux de connaître le onze de départ avec lequel les Bleus se présenteront face aux Pays-Bas le 31 août prochain dans les éliminatoires du Mondial 2018. On est curieux de connaître le onze de départ avec lequel les Bleus se présenteront face aux Pays-Bas le 31 août prochain dans les éliminatoires du Mondial 2018.

