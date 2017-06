EdF : Mbappé trouverait Dembélé les yeux fermés

Titularisés ensemble, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 4 sélections) et l’ailier Ousmane Dembélé (20 ans, 7 sélections, 1 but) ont affiché une belle complicité en équipe de France mardi lors du match amical face à l’Angleterre (3-2). Rien d’étonnant pour le Monégasque, qui s’entend à merveille avec le feu follet du Borussia Dortmund, comme en atteste sa passe décisive pour son compère sur le 3e but.

"Avec Ousmane, on est des amis. On a une complicité naturelle et on n'a pas besoin de jouer 10 fois ensemble pour se comprendre. C'est la première fois qu'on débute côte à côte. On se connaît par cœur, a assuré Mbappé au micro d’Eurosport. Je sais quand il va faire son crochet, il sait quand je vais faire le mien. Je sais quand il va tirer. C'est naturel avec lui."

Avec ces deux-là, les Bleus tiennent assurément un duo d’avenir !